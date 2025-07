Tatjana i Željko iz 'Ljubav je na selu' i dalje uživaju u ljubavi: Složni su kao prvoga dana

U prošloj sezoni 'Ljubav je na selu' jedna od najljepših priča bila je ona između Tatjane i Željka. Ovaj par zaljubio se u showu, a njihova je ljubavna priča dirnula mnoge.

''Željko i ja se poznajemo više od 30 godina, naši očevi su radili na željeznici pa smo išli kao klinci na odmarališta s roditeljima i oni su se družili, igrali smo se. No, život nas je odveo na druge strane, ali smo se uvijek čuli i znali jedno o drugome sve. On nikada nije htio priču jer se bojao da ne izgubi prijateljicu. Nije znao kako će to biti i hoću li ga odbiti, a prijateljica ipak ostaje za cijeli život'', otkrila je tada Željka i dodala da se morala prijaviti kada je vidjela da on sudjeluje u emisiji.