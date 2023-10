Tihana vodom zalila Samantu, a Radoslav se osvetio svojim kandidatkinjama: 'A rekao je da ćemo biti kao kraljice!'

Farmera je to prilično uzrujalo: ''Došle su u moj objekt! Prvi bih trebao znati gdje su one! Osjećao sam se glupo, poniženo, bio sam manji od mrava''

''Pretpostavljam da on nije očekivao da ćemo mi otići s ovog imanja i da je on centar kojem mi moramo biti posvećene isključivo, od 0 do 24'', kazala je Suzana, ''A rekao je da ćemo biti kao kraljice! Koliko je mene to povrijedilo''.

Rade ih je naposlijetku ipak pustio u kuću, uvjeren da je u pravu, te im poručio da će ujutro još razgovarati o svemu.