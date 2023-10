Tihana za RTL.hr o napetosti kod Ivana i djevojkama: 'Napravile su klan protiv mene'

Tihana Bičanić iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr je progovorila o svom odnosu s farmerom Ivanom te kandidatkinjama Gabrijelom i Samantom s kojima ima napet odnos.

Kakvi su vaši dojmovi o Ivanu nakon dolaska na njegovo imanje?

O Ivanu nemam baš najbolje mišljenje zato što je pokazao na farmi da simpatizira cure samo ako se njemu ide niz dlaku, ne podnosi kad mu netko kaže nešto iskreno i direktno... Ja nisam osoba koja ide ljudima niz dlaku, nego sam realna i prijateljski nastrojena, ali kako je Samanta bacila oko i previše se njemu ulizivala, ja sam se, da bih nju isprovocirala, malo zaigrala i počela okretati njega na moju stranu...

Rekli ste da je poput kuhanih nogica. Jeste li promijenili to mišljenje ili ostajete pri tome?

Ostajem pri svome mišljenju, pogotovo sad kad sam došla kod njega na imanje i pokušala ga okrenuti po svome kako mi se igralo, što sam i uspjela jer imam njegovu izjavu na messengeru...

Od početka je nekako vaš odnos sa Samantom i Gabrijelom napet. Zašto mislite da je tako?

Naš odnos je napet jer na zajedničkom skupu sam ja njima izvan kamera rekla da se ne prave fine nego da budu ono što jesu i iznesu svoje mišljenje, da ne ispadamo samo Antonija i ja kao najveće babe, i negativke, a one su se na to uvrijedile i napravile klan protiv mene koja sam završila s njima na farmi, pa su kao krenule protiv mene...

Imali ste niz rasprava sa Samantom i Gabrijelom. Nije im se svidjelo kada ste u vrtu čupali korov s Ivanom, a one su morale raditi s motikom i Gabrijela je rekla da znate samo šefovati. Je li vam zasmetao taj komentar, što mislite o toj situaciji?

Ne smetaju mi takve izjave, ja se time ponosim jer ipak moraš postići nešto u životu da bi znao šefovati. A to što se one osjećaju uvrijeđene, to je samo njihov problem...

Ivan je komentirao da ne znate ni juhu iz vrećice skuhati i da ste došli kod njega samo ležati. Smetaju li vam takvi njegovi komentari?

Ivan je od početka u klanu sa Samantom i Gabrijelom jer su one njega stalno odvlačile na zajedničkom skupu i tu su mu punile glavu. I on se naravno okrenuo protiv mene. I bilo što da se dogodi, ide popljuvati da sačuva svoj muški ponos, a kasnije se 'gušio' u ručku koji sam ja skuhala.

'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: