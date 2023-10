Tko tu koga kopira? Dragana i Anita na setu u istim outfitima - ma divne su!

U intervjuu za RTL.hr nedavno se otvorila i oko estetskih operacija. "Radila sam usta prije osam godina i to tako stoji. Za to sam se odlučila jer sam imala izrazito mala usta. Ne mogu reći, u čelo stavljam botoks. Navikla sam na razne komentare, pogotovo muškarci kada su sa ženama, uvijek netko nešto komentira, ali to me više ne dotiče", rekla je. Kaže kako buduće korekcije ne dolaze u obzir, a atraktivan izgled održava i s treningom te pravilnom prehranom.

Show 'Ljubav je na selu' pratite od srijede do petka u 21.15 sati na RTL-u, a sve epizode dostupne su na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.