Tomislav iz 'Ljubav je na selu' ispričao je svoju tužnu životnu priču: 'Imao sam teško djetinjstvo, posvojen sam'

Tomislav Skejić predstavio se gledateljima u 14. sezoni 'Ljubav je na selu' u kojoj je upoznao Stelu Pavičić i zaprosio je pred RTL-ovim kamerama, a početkom ove godine izrekli su sudbonosno 'da' na intimnom vjenčanju. Ipak, njihovoj ljubavi je došao kraj što je Stela nedavno potvrdila za RTL.hr. ''On se zakleo da me voli, no izgleda da takvi najmanje vole. Ja njemu nisam odmah veliku ljubav izjavljivala, pustila sam vrijeme da napravi svoje, a on je od početka krenuo s takvim izjavama. Što je najgore, ja sam njega zavoljela kakav god je bio. Nedostajat će mi, imam dijete i već puno godina. Najviše me boli što svima laže da sam ja njega iskorištavala, a ja sam samo ovo ljeto na njega tri tisuće eura potrošila – nije se niti zahvalio'', rekla je Stela koja je otkrila da je sve otišlo nizbrdo u njihovom odnosu kad se Tomislavu javila njegova 35-godišnja sestra.

Stela i Tomislav Skejić, Ljubav je na selu

Inače, Tomislav je za RTL.hr podijelio svoju tužnu životnu priču koja je ganula mnoge. "ispričao kako je posvojen te da ga jako muči što ne zna odakle potječe. "Muči me što sam imao teško djetinjstvo, što ne znam ni odakle potječem. Neugodno mi je o tome i govoriti. Ne sjećam se djetinjstva baš puno. Znam samo da potječem iz Slavonije, a u rodnom listu mi piše da sam rođen u Zagrebu", ispričao je. Objasnio je da priča o posvojenju kod njega izazove stres pa ponekad zamuca, a onda je otkrio kako je iz SOS sela Lekenik došao kod posvojiteljske obitelji u Srijane. "Kao dijete sam doveden u Lekenik. Vjerojatno su me biološki roditelji ostavili tamo kao bebu, ne znam. Tamo me čuvala jedna teta Silvana do neke šeste godine. Tu sam proveo djetinjstvo, upoznao prijatelje. Tada je došla moja mama u dom, vidjela me i svidio sam joj se. No teta Silvana me nije htjela dati samo tako. Na kraju je pristala i mama me odvela u Srijane. Tamo sam krenuo u školu", rekao je Tomislav.

Tomislav Skejić, Ljubav je na selu

"Nisam se bojao otići s mamom, ja sam to čekao! Čekao sam da dođe netko i da mi ljubavi i pažnje, da me uzme prava osoba. Bila je to ljubav na prvi pogled! Mama kaže da me željela čim me ugledala, odmah me primila u zagrljaj. Mama i tata, kojeg sada više nema, nisu mogli imati djece, a meni su pružili lijepo djetinjstvo. Kao obitelj smo bili jako povezani i bliski", dodao je.