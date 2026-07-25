Tomislav iz 'Ljubav je na selu' kupio novi auto pa za RTL.hr otkrio: 'Odmah sam provozao neke cure'

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' otkrio nam je kako se upravo vratio s godišnjeg odmora te da je ljeto ove godine bilo nešto mirnije nego prošle. "Bio sam sad na godišnjem, ovaj tjedan sam se vratio na posao. Uglavnom sam bio doma i par dana na moru u Crikvenici i Novom Vinodolskom. Prošle godine sam bio s Viki na Korčuli, imao sam bolje ljeto", rekao je Tomislav za RTL.hr .

Iako je od snimanja emisije prošlo neko vrijeme, priznaje da je pokušao obnoviti kontakt s dvije kandidatkinje koje su obilježile njegovu sezonu. "Poslao sam poruku Viki i Miljani jer u devetom mjesecu planiram put u Beograd pa da se vidimo, ali nisu mi odgovorile, sumnjam da su me baš zaboravile", iskren je farmer.

Osim s kandidatkinjama, ostao je u kontaktu i s drugim sudionicima showa. Nedavno je bio na slavlju kod farmera Roberta, za kojeg kaže da je u privatnom životu potpuno drukčiji nego što su gledatelji imali priliku vidjeti na televiziji. "Bio sam kod Roberta na fešti i bilo je odlično. Robert je potpuno drugačiji uživo nego pred kamerama. Njegova cura je rekla da je on sve samo ne povučen", ispričao je Tomislav.