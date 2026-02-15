Tomislav iz 'Ljubav je na selu' otkrio kakav je kad se zaljubi: 'Jako sam romantičan, kao neki Talijan'

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' je za RTL.hr priznao da je nepopravljivi romantik. "Inače sam romantičan kad se zaljubim, kao neki Talijan. Skidam zvijezde s neba", kaže Tomislav, otkrivajući da ispod smirenog i jednostavnog karaktera krije nježnu stranu.

Ipak, ovogodišnje Valentinovo provest će na nešto drugačiji način. Kako je single, odlučio se za trodnevni odlazak u Sarajevo na organizirani izlet za samce pod nazivom "Antivalentinovo".