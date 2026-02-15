Tomislav iz 'Ljubav je na selu' otkrio kakav je kad se zaljubi: 'Jako sam romantičan, kao neki Talijan'

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' je za RTL.hr priznao da je nepopravljivi romantik. "Inače sam romantičan kad se zaljubim, kao neki Talijan. Skidam zvijezde s neba", kaže Tomislav, otkrivajući da ispod smirenog i jednostavnog karaktera krije nježnu stranu.
Ipak, ovogodišnje Valentinovo provest će na nešto drugačiji način. Kako je single, odlučio se za trodnevni odlazak u Sarajevo na organizirani izlet za samce pod nazivom "Antivalentinovo".
"Idem u Sarajevo na tri dana. To je organizirani izlet za slobodne muškarce i žene. Družit ćemo se, upoznavati za Valentinovo, a možda nešto i bude. Bit će više žena nego muškaraca", rekao je uz osmijeh.
Za Tomislava je to prilika za nova poznanstva, ali i opuštanje izvan svakodnevice. Iako u showu nije pronašao ljubav – podsjetimo, na romantično putovanje pozvao je Viktoriju, no njihov odnos nije prerastao u vezu.
