Ljubav je na selu

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' otkrio kakav je kad se zaljubi: 'Jako sam romantičan, kao neki Talijan'

Farmer Tomislav iz 'Ljubav je na selu' bez zadrške priznaje – kada se zaljubi, pravi je romantik

RTL.hr
15.02.2026 11:00

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' je za RTL.hr priznao da je nepopravljivi romantik. "Inače sam romantičan kad se zaljubim, kao neki Talijan. Skidam zvijezde s neba", kaže Tomislav, otkrivajući da ispod smirenog i jednostavnog karaktera krije nježnu stranu.

Ipak, ovogodišnje Valentinovo provest će na nešto drugačiji način. Kako je single, odlučio se za trodnevni odlazak u Sarajevo na organizirani izlet za samce pod nazivom "Antivalentinovo".

Tomislav, Ljubav je na selu
Tomislav, Ljubav je na selu FOTO: RTL

"Idem u Sarajevo na tri dana. To je organizirani izlet za slobodne muškarce i žene. Družit ćemo se, upoznavati za Valentinovo, a možda nešto i bude. Bit će više žena nego muškaraca", rekao je uz osmijeh.

Za Tomislava je to prilika za nova poznanstva, ali i opuštanje izvan svakodnevice. Iako u showu nije pronašao ljubav – podsjetimo, na romantično putovanje pozvao je Viktoriju, no njihov odnos nije prerastao u vezu.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Viktorijom

