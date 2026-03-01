Emisije
Ljubav je na selu

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' otkrio novosti: 'Svidjela mi se jedna cura za Valentinovo, ali je brzo odlepršala'

Tomislav, bivši natjecatelj popularne emisije 'Ljubav je na selu', nastavlja s neočekivanim koracima prema ljubavi i novim poznanstvima

RTL.hr
01.03.2026 07:00

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' je nedavno za RTL.hr otkrio kako je iskoristio Valentinovo na vrlo neobičan način – sudjelovanjem na izletu samaca u Sarajevu pod nazivom 'Antivalentinovo'. To druženje bilo je prilika za upoznavanje novih ljudi, a Tomislav ističe da je to iskustvo bilo izuzetno ugodno. "Bilo mi je lijepo na druženju samaca za Valentinovo. Upoznao sam nove ljude."

Tomislav nam je otkrio da upoznao nekoliko žena, od kojih mu je jedna osobito zapela za oko. "Za Valentinovo sam upoznao par cura i jedna mi se baš svidjela, ali nije bilo ništa ozbiljno. Ona je vrlo brzo odlepršala s avionom iz Sarajeva."

Tomislav, Ljubav je na selu
Tomislav, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Spreman je za novi party

Njegova potraga za ljubavlju nije završila samo na Valentinovu. Tomislav je već u pripremama za novi event - kaubojski party za samce, koji je planiran za osobe starije od 25 godina. "To je za ljude 25 plus i svi ćemo biti obučeni kao kauboji. Bit će tu i stara ekipa s Antivalentinova, ali i nova."

Tomislav, koji je još uvijek u potrazi za pravom osobom, ističe da za njega nije dovoljna samo fizička privlačnost. On traži nekog s kim će biti usklađen i fizički, mentalno i duševno. "Ja želim nekoga tko će mi se svidjeti fizički, mentalno i duševno, a ne tek toliko samo da budem u vezi."

Što se tiče njegovih odnosa s kandidatkinjama iz 'Ljubavi na selu', Tomislav kaže da se više ne čuje ni s kim. 

