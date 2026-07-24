Tomislav iz 'Ljubav je na selu' se javio Viki i Miljani, ali ostao bez odgovora: 'Sumnjam da su me baš zaboravile'

Otkrio nam je kako se upravo vratio s godišnjeg odmora te da je ljeto ove godine bilo nešto mirnije nego prošle. "Bio sam sad na godišnjem, ovaj tjedan sam se vratio na posao. Uglavnom sam bio doma i par dana na moru u Crikvenici i Novom Vinodolskom. Prošle godine sam bio s Viki na Korčuli, imao sam bolje ljeto", rekao je Tomislav za RTL.hr.

Iako je od snimanja emisije prošlo neko vrijeme, priznaje da je pokušao obnoviti kontakt s dvije kandidatkinje koje su obilježile njegovu sezonu. "Poslao sam poruku Viki i Miljani jer u devetom mjesecu planiram put u Beograd pa da se vidimo, ali nisu mi odgovorile, sumnjam da su me baš zaboravile", iskren je farmer.