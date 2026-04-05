Tomislav iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrio kako slavi Uskrs: 'Ne farbam jaja, ja sam više tip za jesti'

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' u razgovoru je za RTL.hr otkrio da su mu obiteljska tradicija i zajedništvo najvažniji dio Uskrsa, bez obzira na sve obaveze koje ima tijekom godine. "Slavim Uskrs uvijek u krugu obitelji. Jedemo, pijemo, uvijek slavimo u krugu obitelji i odmaramo", ispričao je Tomislav, naglašavajući koliko mu znače ti mirni, obiteljski trenuci.

Blagdanski stol kod njega, kaže, nikad ne razočara – tradicionalna jela su nezaobilazna, a atmosfera uvijek vesela. "Jedemo šunku, jaja, francusku salatu, roštilj i zapjevamo uz ručak. Naravno odemo i na misu", dodao je.