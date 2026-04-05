Tomislav iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrio kako slavi Uskrs: 'Ne farbam jaja, ja sam više tip za jesti'

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' u razgovoru je za RTL.hr otkrio da su mu obiteljska tradicija i zajedništvo najvažniji dio Uskrsa, bez obzira na sve obaveze koje ima tijekom godine. "Slavim Uskrs uvijek u krugu obitelji. Jedemo, pijemo, uvijek slavimo u krugu obitelji i odmaramo", ispričao je Tomislav, naglašavajući koliko mu znače ti mirni, obiteljski trenuci.
Blagdanski stol kod njega, kaže, nikad ne razočara – tradicionalna jela su nezaobilazna, a atmosfera uvijek vesela. "Jedemo šunku, jaja, francusku salatu, roštilj i zapjevamo uz ručak. Naravno odemo i na misu", dodao je.
I dok mnogi Uskrs ne mogu zamisliti bez ukrašavanja pisanica, Tomislav priznaje da taj dio ipak prepušta drugima – on ima svoje prioritete. "Ne farbam jaja za Uskrs, ja sam više tip za jesti", kroz smijeh je poručio.
Osim što uživa u blagdanskom odmoru, Tomislav je otkrio i kako trenutno izgleda njegova svakodnevica. Posljednjih mjeseci fokusiran je na zdrav život i fizičku aktivnost. "U posljednje vrijeme dosta radim i treniram. Idem na grupne treninge, u teretanu, na plivanje i vozim bicikl kada je vani lijepo", rekao je.
Propuštenu sezonu showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.