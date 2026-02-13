Tomislav iz 'Ljubav na selu' otkrio planove za Valentinovo: 'Idem na organizirani izlet za samce. Bit će više žena nego muškaraca'

Nakon što je Tomislav u showu 'Ljubav je na selu' osvojio simpatije mnogih gledateljica, sada je odlučio iskoristiti dan zaljubljenih na pomalo nesvakidašnji način.

"Imam planove za Valentinovo. Idem u Sarajevo na tri dana. To je jedan organizirani izlet za samce koji se zove 'Antivalentinovo'. Na to putovanje idu slobodni muškarci i žene, pa se družimo i upoznajemo za Valentinovo, a možda nešto i bude. Bit će više žena nego muškaraca", rekao je Tomislav, dodajući da će to biti prilika za nova poznanstva, ali i za opuštanje.