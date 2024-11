Toni i Valentina se posvađali: 'Slobodno možeš spakirati stvari. Nećeš me praviti budalom'

Valentina je komentirala da se svađe događaju i u vezama i u braku. "Da se dogodi da prekinemo, ja smatram da to nije bilo to i to je to", rekla je.

Toni je rekao Mariji da Valentini ne možeš dokazati neke stvari i da joj je osobna iskaznica nevažeća te zbog toga ne može prijeći granicu. Tonijevu majku je zanimalo što se događa. "Valentina izmišlja gluposti", rekao joj je.

"Samo Valentina radi probleme. Sad je li to njezina ljubomora ili je to nešto, ne znam. To što radi, nije u redu", zaključila je Tonijeva majka.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u te nedjeljom u 20.15, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

