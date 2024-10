Toni i Valentina se složili da je zauzet: 'Ja kad nekog ščepam, ne puštam'

Valentina je Toniju s bojom za bojanje zidova napisala da je zauzet. "Ja sam uvijek zauzet", rekao je on.

"Toni je zauzet i oduzet. Kratko i jasno. Ja kad nekog ščepam, nema to više, ne puštam", istaknula je Valentina.

Vivien je na zidu napisala posvetu 'Ljubav je na selu'. Ipak, Valentina je zaključila da crtež neće ostati jer je to manja soba i bit će spavaća soba.

"Mislim, opravdano je, smatram da ćemo možda opstati i da će tu možda danas sutra doći živjeti. Mislim da će neko vrijeme to srce ostati na zidu", komentirao je Toni. Dodao je kako će on dodatno srediti zidove nakon kandidatkinja.

Valentina i Toni nakon krečenja zidova izmjenjivali su nježnosti pred kandidatkinjama. "Kad sam s nekim u vezi, ja volim da to bude privatno. Nekako mi je ljepše. Lijepo je da se držimo za ruke, ali sad te neke druge stvari ne volim. Nisam ja baš u tom svijetu, ali ako to njima tako odgovara, to je njihova stvar. Nemam ja što tu reći", komentirala je Vivien.