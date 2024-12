Toni je pun strpljenja, ali ovo Valentini ne dopušta: 'Nećeš ti meni govoriti kad ću se kupati'

Zanimalo ju je što je Toni isplanirao za njih na Korčuli, a on je rekao da se radi o nečemu lijepom. Valentina je priznala da ne voli biti u neznanju. "U našoj vezi mislim da ja možda vodim glavnu riječ. Mislim, Toni bi možda htio da on vodi", komentirala je. "Puno priča, ali nekako se nađemo na pola puta, dogovorimo", rekao je farmer. "Imam osjećaj da nekad ga stvarno malo živciram s tim svojim, kako on kaže, kvocanjem", priznala je Valentina.

Nakon što se ona otuširala, rekla je Toniju da i on to učini. "Kupat ću se u moru, ne tu", rekao je on. "Nije isto, more je slano", istaknula je Valentina. Pitao je što to ima veze. "Ima veze. Nećeš u more ući prljav", rekla mu je Valentina. "Otkad sam s Valentinom, spreman sam, naoružan sam do zuba što se tiče strpljenja tako da se nadam da će potrajati", komentirao je Toni.

Valentina mu je rekla da će ići u drugu sobu ako se ne otušira. "Nije da mi nešto pretjerano smeta, a vidjet ćemo ako nastavi tako. Normalno, nećeš ti meni govoriti kad ću se ja kupati", istaknuo je Toni.