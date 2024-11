Toni o razgovoru Antonele i njegove majke koji je uzrujao Valentinu: 'Ne zanima me što su pričale'

Nakon što je imala burnu svađu s Valentinom te su ona, Toni i Marija izašli bez nje, Antonela je odlučila otići kući. Valentina je rekla da neće otpratiti svoju neprijateljicu, a da farmer može to učiniti ako želi i on je to i učinio.

Pitao ju je što je bilo. "Sori, ja ne mogu više ovako", rekla je Antonela. Tonija je zanimalo što joj je tko napravio što je nju začudilo. "Ne znam, nisam bio", rekao je farmer.

Objasnila je da je imala svađu s Valentinom, a i da su je ona, Toni i Marija ignorirali te izašli bez nje. "Mogao si barem iz poštovanja pitati želim li ići s vama", rekla je Antonela.