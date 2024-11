Toni odveo cure na piknik, a Valentinu zanimalo: 'Jesi možda neku curu tu dovodio prije?'

Valentina je raspakiravala košaru s hranom, a Marija je komentirala da će se sad ona i Toni romantično hraniti. Malo su imali problema sa sendvičima jer nisu označili koje je Marija pripremila, a koje Valentina. "Valentina, ti si njega skroz razmazila. On nije prije bio takav", rekla je Marija.

"Ja se uvijek trudim ugoditi. Mislim da ja Tonija činim sretnim i trudim se i barem mi je do sada govorio da mu je lijepo i da se do sada skoro nikada nije osjećao tako kako se sada trenutno osjeća uz mene", komentirala je Valentina. Raspakirala je skoro sve sendviče samo da bi našla onaj koji najbolje odgovara Toniju.

"Pa ako uspiju riješiti te neke sitne razmirice, mislim da to nije Valentinina treća sreća i da će to zaista biti okrunjeno brakom s obzirom na brzinu kojom to sve skupa ide", komentirala je Marija.