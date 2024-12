Toni otkrio tko je glavni u njegovoj vezi s Valentinom: 'Podjednaki smo'

Toni je iznenadio Valentinu i odveo je na vožnju buggyjem, a njoj je prepustio volan. Ona je imala malo problema s pokretanjem vozila. "Gas, gas. Nikako da krene", rekao je Toni. No kad je shvatila gdje je kočnica, a gdje gas, bez problema je vozila. "Malo me bilo strah. Bilo mi je dosta teško jer sam se bojala. Čim sam krenula, vidjela sam da to nije ništa, da samo stisneš gas i ideš", ispričala je Valentina.