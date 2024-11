Toni poželio da ga cure crtaju golog, one odbile: 'Nisam navikla na skidanje'

Toni je pripremio zabavan zadatak za Mariju i Valentinu te ih je pitao kako im ide crtanje. To je njih dvije nasmijalo. "Nisam baš umjetnička duša tako da sam se prepala odmah u startu jer mi se to nikako nije sviđalo", komentirala je Marija.

"Što je akt? Akt je neki crtež, nešto, ne znam točno što", komentirala je. Pitala je Tonija želi li da njega nacrtaju golog, a on je rekao da da. "Nikad nisam nekome pozirao gol da me crta", otkrio je.

Objasnio je Mariji i Valentini da je svjestan da nije neki primjerak za to, a njih je to nasmijalo. "Što ćeš se skinuti pa da te gledamo golog?", pitala je Valentina. Marija se požalila da joj to nije lagodna situacija. Pitala je Valentinu je li joj ugodno kad se Toni tako skida. "Ja nisam navikla na skidanje", odgovorila je ona.

Marija ju je pitala je li ljubomorna, a onda je predložila Toniju, koji je skinuo majicu, da ga crta s majicom dok ga Valentina može golog. "Ne, ne", istaknuo je farmer.

"Meni osobno nije problem to što je on skinuo majicu već mi je bio problem to što je on ipak dečko od Valentine", komentirala je Marija.