Toni upoznao cure s mamom i sestrom: 'Moglo bi doći između njih tri do konflikata'

Darko je svoje dame oduševio urednošću i novom posteljinom koju je kupio samo za njih, a iako je odluku gdje će koja spavati želio prepustiti njima, one su razmišljale drukčije: Bolje ti, da se ne bismo počupale!"

To meni govori sljedeće: da on želi da Amra u sobi bude sama, možda da bi joj se uvukao u sobu!" pomislila je Ivana.

Nema tu prijateljstva, boriš se za ono do čega ti je stalo. Meni su one konkurencija", poručila je Marija.

Ti si rekao da spavaš na kauču, na kauču ima dovoljno mjesta" kazala je Valentina, no ipak odlučila da će ona biti ta koja ide u drugu sobu, što nije najbolje sjelo Antoneli.

Mislim da će biti dijeljenja kreveta", poručila je.

Otvorit ću sva četiri oka širom, da vidim gdje Toni spava", otkrila je Vivien.

Nakon što je svojim damama otkrio da se posvađao s obitelji, Ivo ih je odveo u poseban apartman gdje će biti smještene, a one su mu pružile podršku.

Glavnu riječ vodila je Milena pa je za Katicu i sebe prva odabrala sobu, a zatim i priznala da se ne bi osjećala ugodno da Ivo uopće spava u ovom apartmanu: Treba mi za bliskost i miris muškarca malo vremena, ja na to ne bih pristala. Možeš doći na kavu i da nešto skuhamo."

Željkove dame bile su oduševljene različitim biljkama i predmetima koje je sam izradio, ali i vojničkom" urednošću. Vesna je odmah odlučila da će ona spavati sama.

Gdje je moja soba? To je tajna, sve po zaslugama", zezao je Željko svoje cure, a Vesna je poručila da ako nešto odlučiš pronaći, ništa nije problem.

Odabranice najstarijeg farmera Zlatka same su se podijelile za sobe, a najvažnije im je bilo da im njihov farmer svako jutro kuha kavu. Zlatko je svoje dame podbo s nekoliko škakljivih šala, a one su mu to pomalo zamjerile.