Toni za RTL.hr o Ivaninim tvrdnjama: 'Rekao sam da ću Valentinu izbaciti...'

Toni je za RTL.hr komentirao svoj odnos s Ivanom, kandidatkinjom farmera Ivice Turasa te se osvrnuo na njihovu raspravu koja se odvila prvo na zabavi, a onda i pred svima ostalima dan kasnije. Naime, Ivana je otkrila da su ona i Toni dopisivali i da ju je gnjavio porukama cijelu večer. Također je ispričala da je htio da dođe na njegovo imanje i da je planirao izbaciti Valentinu te da su se poljubili na zabavi. "Ne krijem da smo se dopisivali prije snimanja 'Ljubav je na selu'. Mislio sam da kao farmerica sudjeluje. Kasnije mi je rekla da dolazi u show kao kandidatkinja i da se prijavila za Ivicu. Predložio sam da kasnije prijeđe kod mene", rekao je Toni za RTL.hr.

icon-expand Valentina, Ivana i Toni, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Potvrdio je njezine riječi da su imali videopozive. "Naravno, u tim trenucima bi se pojavila moja kći ili moja majka kraj mene pa bi je pozdravili. Tako su i njezina kći i roditelji bili pokraj nje. Nije to bilo neko posebno upoznavanje. Pozdravili su se i to je to, ništa posebno", ispričao je farmer. Otkrio je da je to bilo samo dopisivanje jer da bi bilo nešto više trebaju se upoznati uživo. "Ne želim ružno govoriti o njoj, ne znam što je umislila. Dao sam joj neku nadu, možda sam za to kriv", rekao je Toni. Kaže da je pozdravio Ivanu kada je došla u 'Ljubav je na selu'. "Željko, koji je i vidio njezine poruke, bio je sa mnom kada sam je pozdravljao, a ona je okrenula glavu kao da me ne poznaje. Sjedila je blizu mene i slala mi poruke. Mislim, došao sam kao slobodan dečko ovdje, ne znam u čemu je problem", ispričao je farmer.

icon-expand Ivana i Valentina, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Potvrdio je Ivanine riječi da je rekao da će izbaciti Valentinu. "Rekao sam da ću Valentinu izbaciti jer sam mislio da je Instagramuša dok je nisam upoznao uživo. A Ivana je uživo glumila da me ne zna, da je Pamela Anderson, ne bi joj to prošlo. Zvao sam je da razgovaramo, ali je bila drugačija priča od one koju je ona ispričala. Išao sam po Milenine šlape jer me to Valentina tražila. Kad sam prolazio, Ivana me pitala jesam li dobro. Razgovarali smo. Rekla je da ju je nešto ponijelo. Nisam je ljubio, zagrlio sam je, a onda išao spavati. Bio je tamo i Željko s drugim kandidatkinjama koji je sve vidio", tvrdi Toni. Ističe da je Ivana počela raditi dramu na zabavi kada je sjeo s Valentinom. " Odgovarao sam joj na poruke, zvao je da dođe pričati s nama. Pitao sam je što glumi da me ne zna. Poslije me napala na zabavi. Kriv sam jer sam joj davao lažne nade. Većinu toga je slagala. Volio bih vidjeti fotografije na kojima sjedi u mom krilu, kako je rekla. Zagrlio sam je prijateljski", kaže farmer.

icon-expand Toni, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Otkrio je i da mu je Ivana stalno pisala. "Slala mi je poruke još dok je bila u busu. Govorila mi je loše stvari o Ivici, a kasnije je i to okrenula na svoje. Dopisivao sam se s curama. Slobodan sam čovjek. Šalio sam se da je ona za mene, htio sam je uživo upoznati. No to je na kraju ispalo loše", zaključio je Toni.