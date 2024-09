Toni za RTL.hr o prijateljstvu sa Željkom i pismu koje mu je zapelo za oko: 'Bit će mi kum'

"Nije me iznenadio broj pisama, mislio sam da će ih biti deset", našalio se. "Ma dovoljno je jedno pravo pismo", dodao je.

Otkrio je što misli zašto četiri farmera nisu prošla dalje. "Dosta su povučeni, sramežljivi i valjda je to odbilo žene. Jako mi je žao zbog Mate. To me iznenadilo. Stvarno je dobar mladić", ispričao je Toni.

Osvrnuo se i na svoje prijateljstvo sa Željkom. "Imam dosta prijatelja, ali s njim sam se odmah našao. Ima karakter koji mi odgovara i voli se zafrkavati", objasnio je.