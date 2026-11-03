Traže se farmerice i farmeri za novu sezonu showa 'Ljubav je na selu'!

Počele su prijave za novu sezonu RTL-ove 'Ljubav je na selu', a okušati se mogu svi željni romantike, druženja, putovanja i dobre zabave. Pozivaju se farmerice i farmeri da otvore svoja srca novim poznanstvima, nezaboravnim doživljajima i nekome tko bi njihov život mogao učiniti još ljepšim.

Nova sezona omiljenog RTL-ova showa 'Ljubav je na selu' donosi priliku za iduće ljubavno poglavlje svima onima koji su spremni upoznati nekoga posebnog i svojoj svakodnevici dodati dozu uzbuđenja.

Bilo da žele ponovno osjetiti leptiriće u trbuhu, prvi put iskusiti zaljubljenost ili jednostavno proširiti krug ljudi s kojima dijele interese i snove, 'Ljubav je na selu' novim farmericama i farmerima pruža priliku da ih netko upozna upravo onakvima kakvi jesu. Sve može početi osmijehom, razgovorom ili druženjem, a možda baš iz tog susreta nastane ljubavna priča kakvu oduvijek priželjkuju!