Trzavice između Darka i Brankice: 'Ja s njim ne bih mogla funkcionirati'

Darko se s Brankicom i Anamarijom primio uklanjanja grmlja, a one su komentirale da opet mora sve biti po njegovom. "Daj malo poslušaj koji put", istaknula je Anamarija. Dodala je da ne vjeruje da farmer neće slušati, smatra da je stvar u načinu komunikacije. "Možeš mu pričati kako hoćeš, ali ništa od toga", rekla je Brankica. "Sasvim je drugačije kad se kamere ugase i to je to", dodala je.

"Da sam na tvom mjestu, ovo je tvoja rodna kuća, ja bih sve to srušila. Kupila neku montažnu kućicu i to je to", rekla je Brankica. "Ne, to nema šanse. Dok sam ja živ, nema rušenja. I ako se ne obnovi, neka se ruši sama", objasnio je Darko.