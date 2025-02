Uh, uh! Šime odbrusio Selmi: Ona oplela po djevojkama, a on ih obranio

''Pored onakvih djevojaka zaista je lako doći do kraja'', komentirala je Selma, a Šime joj je kratko odgovorio. ''Onda ne poznajemo iste djevojke'', rekao je i dodao kako ih možda treba još malo upoznati.

Šime je nakon grupnog spoja izabrao Selmu za spoj nasamo, a rekao joj je kako je čuo za njezinu izjavu da je ona ušla u show kako bi ostala do kraja. ''Svidjela mi se izjava – fora, direktno, samouvjereno. Znaš tko si, što si i zašto si ovdje'', rekao joj je Šime.

Selma je priznala da joj je u redu što je ta njezina izjava došla do njega. ''On zna zbog čega sam ovdje'', zaključila je Selma. Što su još razgovarali i kako su proveli ostatak večeri i spoja, pogledajte odmah na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'GOSPODINA SAVRŠENOG':