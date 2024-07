Uhvatili smo Damira Topleka bez njegovog zaštitnog znaka - kape: Jedva smo ga prepoznali!

Također, dok se družio sa Samantom, oboje su često nosili šešire. Inače, nakon što je došlo do kraha njihovog prijateljstva, Damir se odlučio potražiti društvo za nadolazeće ljetovanje putem društvenih mreža.

"Tražim neku spontanu damu za 14 dana sunčanja na naljepšim plažama na Jadranu. Dobre hrane neće nedostajati, kao ni pića, smijanja, pozitive, izlazaka. Eto, cure, poziv je poslan. Loptica je na tebi, ja sam tu, organizaciju prepusti meni, a na tebi je samo da uživaš i budeš dobro društvo", napisao je.

Podsjetimo, Damirovi putevi su se nedavno razišli sa Samantom, a oboje su progovorili o kraju njihovog prijateljstva. "Razlog našeg prekida je to što je on sebična i nezrela osoba", rekla je Samanta i dodala kako je pročitala njegov intervju za RTL.hr. "Vidjela sam da on u intervjuu spominje kako se nadao da ću se ja njemu ispričati, ali ako se itko treba ispričati za išta to bi bio samo on", komentirala je Samanta.