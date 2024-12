Umjesto romantike svađa! Milena očitala bukvicu Ivi: 'Nije dobro, ovo moj sin gleda'

"Meni je najbitnije da nemaš neriješene repove iz prošlosti. To ne volim", poručila je Ivi. On je rekao da toga nema. "Ti imaš repove koji su meni poznati", istaknula je Milena.

"Ja sam glumio da sam se tebe bojao, a jesi ti glumio ono što sam ja vidjela? Nisi glumio, ti si to radio", rekla je Milena.

"To na tom speed dateu sam se ljubio s tom Tamarom", komentirao je Ivo.

"Ja nisam postojala. Ni u Puli nisam postojala. Ja sam prala, čistila, kuhala za sve nas. A gdje si ti bio? Šetao si s dvije one. Oprosti, molim te", poručila je Milena Ivi. Rekla je da je pustila Katicu i Tamaru pred sebe jer je Ivo prema njim emotivno nastupio.

"Jednostavno sam veliku grešku napravio", istaknuo je Ivo. "Ta greška je danima trajala", uzvratila mu je Milena. Ispričala je da su Ivo i Tamara bili u kontaktu nakon upoznavanja i da su izmjenjivali emocije i obećanja sve do farme.

"Dobro, gledat ću da...", pravdao se farmer. "Nije dobro, moj sin ovo gleda i reći će sutra: 'Što je on s onom ženom radio pa si ti to sad prihvatila?'", komentirala je Milena.

Ivo joj se ponovno ispričao. "U pravu je to što mi to zamjera", rekao je. "Ali ne možeš mi onda reći da sam ti se sviđala od prvog dana. To je laž", upozorila ga je Milena. "Jesi, ozbiljno ti kažem, ali najozbiljnije", istaknuo je Ivo.

"Ženu kao što je Milena nikad nisam upoznao, stvarno", priznao je. "Ja hoću odgovor, nisam došla ovdje da bih gledala Kupu, ali ti ne daš odgovor", rekla je uzrujana Milena. "Ne mogu sad ispraviti tu grešku. Teško je to sad ispraviti i vratiti natrag", pravdao se Ivo.

