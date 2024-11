Uplakana Mirjana poručila Zlatku: 'Pogodile su me poruke da ti dođem u krevet'

"Ti si me poljubio u usta, dozvolila sam ti. Dozvolila sam ti da me diraš", dodala je. "Dirala me prsima i ljubila tako da mislim da je ona više napaljena na mene nego ja nju", rekao je Zlatko.

Mirjana je istaknula da ju je farmer iznenadio. "Iznenadio me jer sam mislila da je džentlmen. To nije muškost, to je za mene jeftino", ispričala je. "Mislim da to ništa nije bilo zlonamjerno i da si ti to prihvatila srcu, a ja sam ipak muško. Znači, ne može žensko to početi. Može to ići na šalu, a kako si ti to prihvatila, to je tvoj problem", rekao je Zlatko.