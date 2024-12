Valentina dala Toniju upute za prosidbu, on se ne da: 'Prsten samo žulja'

"To je puno. Nisi ti pomorac, ljubavi. Ti si bauštelac. Nema smisla da ja budem bez tebe deset dana", komentirala je Valentina. To je Tonija nasmijalo. "Kažu da žene pomoraca varaju svoje muškarce, da muškarci isto možda varaju žene", otkrila je Valentina.

Valentina je rekla da se nada da će ona i Toni riješiti svoj problem daljine. On je komentirao da neće neko vrijeme dolaziti k njoj kako bi ona preselila k njemu. "Pitanje je da li želiš to uopće, da li želiš da ja dođem kod tebe", istaknula je. "Kako da ti pijem krv na slamku svaki dan, to će ti biti previše", dodala je. To je Tonija nasmijalo.

Valentina je započela i razgovor o prstenu koji je vidjela. "Onaj prsten što smo sinoć gledali, hoćeš li ga kupiti? Jeftini su, nisu skupi", rekla je. "Zaručnički prsten neće biti bižuterija", istaknula je.

"Nije fora da ti znaš", rekao je Toni. Valentina mu je objasnila da je cijena prstenja povoljna naspram onog koje je ranije gledala. "To ti je ništa. Kupiš prsten i onda lijepo nađeš neku romantičnu lokaciju i onda to napraviš", dala je upute Toniju. On je rekao da kad se preseli k njemu onda će znati da je to to i onda kupuje prsten.

"Prsten samo žulja", komentirao je. "Zamisli, a ja se neću preseliti dok ne budem zaručena", istaknula je Valentina. Toni je rekao da će naći na pola puta. "Želim i ja neku sigurnost", požalila se Valentina.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka od 21.15 sati te u petak od 20.15 na RTL-u, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'LJUBAV JE NA SELU':