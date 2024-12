Valentina iznenadila Tonija: 'Nećeš ostati kod mene?'

"Jednostavno sam ja takva kakva jesam i mislim da me ljudi trebaju prihvatiti takvu kakva jesam ili jednostavno se maknuti od mene i to je to", istaknula je. Rekla je Toniju što misli o njihovom odnosu. "Ako me neka može zamijeniti, onda slobodno", poručila mu je.

Ne želi se više brinuti, a priznala je da je Toni možda mijenja. "Uči me da budem malo strpljivija, nekad i popustim da odmah ne planem", otkrila je.