Valentina opisala prosidbu iz snova: 'Dok novi nokti ne dođu, nema prstena'

Toni je komentirao sa Željkom da bi prosidba bila prebrza. "Ne plaši me to, ali meni nije iznenađenje ako ćeš ti meni sve to", rekao je.

Valentina je otkrila kakvu prosidbu zamišlja. "Svjetleća dekoracija, cvijeće i to. To bi bilo top", rekla je. Objasnila je Tajči da želi da to bude famozno. "Uz moru pa piše...", rekla je. "Na moru 'Valentina, volim te'", našalila se Tajči. "Ne, udaj se za mene i onda ta velika svjetleća slova. I cvijeće", istaknula je Valentina.

"Ne znam, previše mi je sve to", priznala je Tajči. Valentina je otkrila da ne želi intimnu prosidbu kakvu je napravio Željko nego da bude spektakularno. "Moram napraviti lijepi prsten za nokte", rekla je. "Reci: 'Nemoj me zaručiti dok nokte ne napravim'", našalila se Tajči. "Ja sam mu to rekla. Neće me valjda iznenaditi. Dok novi nokti ne dođu, nema prstena", ispričala je Valentina.