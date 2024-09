Valentina otvorila dušu: 'Svaki put kad se zaljubim, ja ispaštam'

Anđeli se svidjelo što Toni voli nogomet, prirodan je i svoj. Priznala je da voli sportaše. Valentina je istaknula da Toni nije profesionalan nogometaš. "Igra u slobodno vrijeme, on je ličilac", rekla je.

Voditeljica Anita Martinović pitala je Valentinu što joj se sviđa kod farmera Tonija. "Simpatičan je", odgovorila je. Anita ju je pitala je li to bilo dovoljno. "To je dovoljno za početak", istaknula je Valentina.

Anita je prokomentirala da je Valentina imala sreću s jednim farmerom do sada, sreću, nesreću, kako se uzme, a pitala ju je misli li da ima šanse da joj se ponovno dogodi ljubav u 'Ljubav je na selu'. "Ja vjerujem u ljubav, a sad, što će biti, kako će biti, vidjet ćemo", ispričala je Valentina.

Ipak, priznala je da se želi prvenstvo zabaviti, a onda ako se nešto dogodi. Voditeljica Anita je istaknula da će biti zabave, no da su svi tu zbog ljubavi. "Kad je netko dobar prema meni, ja se brzo zaljubim. Svaki put kad se zaljubim, ja ispaštam. Ne znam, osjetljiva sam previše i onda me sve to pogodi", ispričala je Valentina.