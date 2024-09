Valentina za RTL.hr o bivšim vezama: 'Nijedan dosad mi nije pokazivao toliko ljubavi'

"Moja prva ljubav je bila s 17 i pol godina. Bili smo zajedno osam mjeseci i on je bio super, divan, krasan i mislim da nakon njega nitijedan nije bio da mi je pokazao ljubav, poštovanje i osjećaje. Ja sam malo previše bila ljubomorna i onda se to prekinulo", rekla je i dodala:

"Jako sam romantična. Za bivšeg muža, to se sjećam, iznenadila sam ga za Valentinovo, a budući da on nije tako romantičan, nije mi pripremio ništa, a ja sam mu napravila romantičnu kupku s laticama i vinom", rekla je.

Ako već nju netko želi iznenaditi, otkrila je što voli...

"Cvijeće obožavam, čokolada, neki mali znaci pažnje", naglasila je.

A vjeruje li u princa na bijelom konju?

"Za mene bi princ na bijelom konju bio muškarac koji bi me poštovao, cijenio, bio uz mene uvijek, u dobru i u zlu. Da me poštuje, voli i to je to", zaključila je.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u te nedjeljom u 20.15, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'LJUBAV JE NA SELU':