Valentina za RTL.hr o stvari koju ne prašta u vezi: 'Definitivno ne bih prešla preko toga'

Istaknula je da su odmah "kliknuli". "Čim smo se upoznali, počeli pričati i čim smo izmijenili neka svoja iskustva, tu smo se nekako već spojili. Mislim da sam se zaljubila, ali neću to previše komentirati", ispričala je.

Za nju je u ljubavi važno poštovanje i da ju se cijeni. "Mislim da pravu ljubav još do sada nisam iskusila. Ja sam tip osobe koji dosta pati nakon prekida tako da nije mi bilo lagano ni poslije jednoga prekida. Nekad se odem zabaviti, nekad plačem doma, ali kad razmislim, shvatim da ne treba patiti. Da je bilo suđeno, bilo bi sve u redu. Treba sve pustiti i vrijeme liječi sve navodno, tako kažu", priznala je.

Otkrila je što nije spremna oprostiti u vezi. "Definitivno ne bih prešla preko prevare. Ne varam ja i ne bih voljela da se mene prevari tako da mislim da je prevara prva stvar preko koje ne bih prešla. I ne volim laži. Ja mislim kad volim da dajem sebe maksimalno. Uvijek se trudim, ali kad volim, dajem sebe maksimalno", istaknula je Valentina.

Kaže kako su joj djeca trenutno najveća motivacija. "Sad kad mi se dogodio taj razvod i kad sam otišla od bivšeg muža, ne znam bih li mogla sve to sama da nije bilo djece, ali djeca su ta koja su me pokretala i jednostavno za njih se borim svaki dan i oni me podižu i oni su mi pokretač svega", ispričala je Valentina.

