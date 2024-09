Valentina za RTL.hr o Tonijevim riječima da se promovira u 'Ljubav je na selu': 'Prepala sam ga'

Pa ja mislim da sam ja Tonija malo prepala sa svojim stavom oko dolaska u Slavoniju jer sam odmah rekla 'ne' na njegovo pitanje pa je tu malo ostao zbunjen i to mu se možda na prvu nije svidjelo.

Jesu li vas njegove riječi povrijedile?

Pa Tonijeve riječi me nisu povrijedile jer me u tome trenu nije niti znao, pa je reagirao sasvim normalno onako na prvu kako je dobio neki dojam, ali mislim da je to promjenio kasnije kad smo se malo bolje upoznali.

