Valentinovo u znaku prave ljubavi! Parovi koji su se zaljubili u 'Ljubav je na selu'

Show 'Ljubav je na selu' kroz godine je spojio brojne kandidate i dokazao da prava ljubav može procvjetati i pred kamerama

icon-close

Farmeri i kandidatkinje, iako su se isprva upoznali u neobičnim okolnostima, pokazali su da romansa na selu i pred kamerama može prerasti u trajne veze, brakove i obitelji. Njihove priče najbolje potvrđuju da je show mnogima donio upravo ono što su tražili – srodnu dušu.

Ksenija i Josip Đ.

Ksenija i Josip Đ. su par koji je svojom iskrenom i emotivnom pričom osvojio srca gledatelja u posljednjoj sezoni popularnog showa 'Ljubav je na selu', a njihova ljubav traje i danas. Od prvog je trenutka bilo jasno da između Ksenije i Josipa postoji posebna kemija. Ksenija je otvoreno priznala da je osjetila "leptiriće u trbuhu, nervozu i lagano uzbuđenje" svaki put kad bi ugledala šarmantnog farmera, a ni Josip nije skrivao svoju opčinjenost. Njihova je povezanost bila toliko spontana i snažna da je potaknula i glasine o tome da su se poznavali i prije emisije. Ipak, Ksenija je takva nagađanja odlučno demantirala, istaknuvši kako su jednostavno "kliknuli" na prvu. Josip ju je u showu pitao za vezu, a nedavno su za RTL.hr otkrili da se Ksenija seli kod Josipa u Baranju.

icon-expand Josip Đerfi i Ksenija, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Sara i Mihael

Sara Hrnčić i Mihael Sklizović zaljubili su se u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu', a on ju je čak zaprosio pred RTL-ovim kamerama. Idila ovog para i danas traje te imaju dva sina, Bornu i Jonu. Sara je prije nekoliko mjeseci za RTL.hr komentirala svoj uspješan odnos s Mihaelom. "Stvarno ne znam koja je tajna našeg uspješnog odnosa, i sama nam se divim što smo izdržali, evo skoro već 10 godina zajedno. Mislim možda tolerancija najviše, i poštovanje", ispričala je Sara.

icon-expand Sara Hrnčić i Mihael Sklizović FOTO: Facebook

Zoran i Suzana

Farmer Zoran i Suzana Stričević zaljubili su se na prvi pogled tijekom 13. sezone emisije 'Ljubav je na selu'. Od tada ne kriju sreću – zajedno žive na njegovom imanju u Brštanovu kraj Klisa. Iako ne dijele mnogo na društvenim mrežama, povremeno obraduju pratitelje zajedničkom fotografijom. Suzi je i dalje zaposlena kao frizerka u Splitu, dok je Zoran prije dvije godine, zajedno s rođakom, pokrenuo konjički klub. Podsjetimo, što se tiče Suzi i Zorana, to je zaista bila ljubav na prvi pogled. "Odmah sam znao – to je to. Njezina kosa, stas, hod, glas, oči... sve mi je bilo jasno u sekundi. Ljubav se rodila na prvi pogled i nisam oklijevao", ispričao je tada zaljubljeni farmer.

icon-expand Suzana i Zoran, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Dragana i Nemanja

Dragana i Nemanja Blanuša zaljubili su se u petoj sezoni 'Ljubav je na selu', iako se na početku činilo da su njihovi karakteri nespojivi. Prepirali su se i farmerica je Nemanju čak otjerala s imanja. No između njih se rodila ljubav te su završili zajedno, dobili djecu i okrunili svoju vezu brakom. "Promijenili su nam se životni prioriteti, ali to nam nije teško palo jer smo zaljubljeni kao i prvog dana", rekao je svojedobno Nemanja za RTL.hr. Par nakon showa vodi privatan život daleko od kamera, a Nemanja ponekad dijeli obiteljske trenutke na društvenim mrežama.

icon-expand Dragana i Nemanja, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Srećko i Antonija Ponjavić

Farmer Srećko iz Kanade predstavio se u 11., internacionalnoj sezoni 'Ljubav je na selu'. U showu se zaljubio u Viranku Antoniju koja mu je postala supruga i zajedno su dobili sina Petra. Njihova priča je počela tako što se Antonija zaljubila u Srećka čim ga je vidjela na TV-u i prijavila se u emisiju. Produkcija je prepoznala da su stvoreni jedno za drugo i Antonija je postala Srećkova "zlatna" djevojka. Kad su se upoznali, odmah se među njima primijetila kemija. Farmer iz kanadskog Lethbridgea pozvao je Antoniju i još dvije djevojke, Martinu Serdar i Marijanu Črlenec, na svoju farmu, a mnogima je odmah bilo jasno da mu je upravo Viranka najdraža. Zbog toga nikoga nije iznenadilo što je Srećko odabrao baš nju da mu se pridruži na romantičnom putovanju koje je završilo ručkom kod Antonijine obitelji. Nakon završetka snimanja Antonija je brzo pristala preseliti u Kanadu k farmeru kako bi shvatili ima li njihova ljubav budućnost.

icon-expand Antonija i Srećko Ponjavić FOTO: Privatni album

Nikolina i Stjepan Pavlić

Stjepan i Nikolina Pavlić upoznali su se u trećoj sezoni showa koja je prikazana 2011. godine, a vjerske razlike su ih zamalo razdvojile. Srećom, Stjepan je ubrzo shvatio da je Nikolina ljubav njegovog života i tako se 2012. dogodilo drugo vjenčanje u 'Ljubav je na selu'. Supružnici imaju troje djece. "Otkad sam sudjelovao u emisiji, svoj sam gazda, imam ženu, obitelj i djecu, i postigao sam svoj cilj u životu'', rekao je Stjepan ranije za RTL.hr. ''Stjepana ne bih mijenjala ni za što. Ja sam od samog početka znala kod koga idem i kamo idem. A ono što je bilo na početku, to je bila mala trzavica. Ne žalim zbog ničega i ne bih mijenjala ništa'', istaknula je Nikolina. ''Da nije bilo ove emisije, ne bi bilo ni moje žene danas uz mene'', zaključio je Stjepan. Nikolina i Stjepan žive na njegovom imanju u Gredi pokraj Siska. Nikolina često dijeli obiteljske fotografije na društvenim mrežama i pokazuje da njihova idila još uvijek traje.

icon-expand Nikolina i Stjepan Pavlić FOTO: RTL

Zvonko Koprivnjak i Nikolina Šalić

Farmeru Zvonku Koprivnjaku iz Baranje zapela je za oko Nikolina Šalić iz Tušilovića već na prvom upoznavanju u osmoj sezoni 'Ljubav je na selu'. Njihova je ljubav kulminirala iz epizode u epizodu da bi na kraju Zvonko ostale djevojke poslao kući, a Nikolini poklonio svoje srce. U emisiji 'Iza kulisa' skupio je hrabrost i pred kamerama zaprosio svoju odabranicu. Na njegovo oduševljenje, Nikolina rekla je 'da'. Par je dobio kćer Vandu. "Da sam je svijećom tražio, ne bih je pronašao. Takvu divnu osobu, moju Nikolinu, sam je sigurno ne bih uspio pronaći. Zato sam zahvalan i svima koji su radili emisiju, od producenata, do snimatelja, dečkiju s rasvjete... baš svima. Bez svih njih ne bi bilo ni Nikoline u mom životu", ispričao je Zvonko za RTL.hr i istaknuo da je zahvalan bratu Danijelu koji ga je prijavio u 'Ljubav je na selu'.

icon-expand Zvonko Koprivnjak i Nikolina Šalić FOTO: RTL

Dragoljub Kostić i Ljiljana Resić

Ljiljana i Dragoljub zaljubili su se u 15. sezoni 'Ljubav je na selu'. Farmer nam je prošle godine otkrio da njihova ljubavna priča i dalje traje. "Viđamo se i dalje. Komuniciramo i posjećujemo se, više ona mene nego ja nju", ispričao je Dragoljub. Istaknuli su da su si dobri koliko mogu biti. "Sve u skladu s vremenom. Dobro je, u dobrim smo, prijateljskim odnosima. To se razvija i dalje. Nismo mladi, zaljubljeni, bez mozga i glave nego u skladu s godinama. Nema forsiranja, Ljilja ima svojih obveza, ja svojih. Imamo objektivnih poteškoća s obzirom na udaljenost. Uskladili smo se", rekao je farmer.

icon-expand Ljiljana i Dragoljub FOTO: Privatna arhiva

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: 'Spill The Tea' sa Ksenijom i Josipom