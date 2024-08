Vampirica Olja iz 'Ljubav je na selu' ponovno ljubi: 'To mi daje energiju da budem jača...'

icon-close

Dizajnerica, umjetnica i poduzetnica Olja Einfalt, koja je poznatija kao Vampirica Olja , sudjelovala je u RTL-ovim showovima 'Večera za 5' i 'Ljubav je na selu' te su je mnogi zapamtili zbog njezinog upečatljivog stila. Splićanka je popularna na društvenim mrežama i na Instagramu je prati 120.000 ljudi. Za RTL.hr je otkrila koji su joj planovi za ljeto i ima li novosti u njezinom ljubavnom životu.

''Planovi su ti da se preživi, u principu mi svi ovdje u Primorju koji smo vezani za turizam nemamo neko ljeto da si možemo organizirati odlazak na sedam do deset dana. Fokusirani smo na sezonu jer je to jedini period kada možemo zaraditi za zimu. Ipak, možemo vikendima pobjeći, s obzirom na to da smo na moru pa nam je lakše, tako si iskoristimo subote i nedjelje'', ispričala je Olja. Otkrila je da joj uskoro dolazi kći Paula iz Londona na godišnji odmor. Naime, Paula Mihovilović radi u Londonu u poznatoj robnoj kući, a dizajnirala i kostim jedne od kandidatkinja ovogodišnje Eurovizije. Ima 25 godina, a voljela bi se osamostaliti kao dizajnerica. Njene kreacije na Instagram profilu prati skoro 40 tisuća ljudi.

''Kći Paula će doći u Hrvatsku na tri tjedna iz Londona, tamo radi kao dizajnerica u dobroj modnoj kući. Pokušat ću malo otići s njom da se družimo, jako smo povezane. Otkad smo ostale same, postale smo jako bliske, povjeravamo se jedna drugoj, zajedno rješavamo sve problemčiće. Tako da moram neki kratak godišnji odmor provesti s njom. Meni ne treba puno, odmor mi može biti skroman, samo mi je bitno da sam u miru i tišini da imam 'obračun' sama sa sobom, to je to. Ne tražim ništa specijalno'', rekla je Olja.

Što se pak ljubavnog života tiče, počelo se nešto događati. ''Ipak, nakon dugo vremena počelo se nešto događati... Kada će se dogoditi ljubav, nitko ne određuje. Ljubav je stvarno jedno čudo kojim mi ne možemo upravljati. To ti se dogodi i ti se samo iznenadiš i gledaš što se to događa. Evo, u mom ljubavnom životu ima pomaka i stvorile su se neke lijepe emocije. Osjećam se jako sretno i to mi daje energiju da budem jača, hrabrija i luckastija'', priznala je Olja zaljubljeno.