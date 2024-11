Velika ljubav Željka i Tajči: Odlučili su imati dijete! 'Neka ljudi vide kako se treba ponašati u ljubavi'

Željko i Tajči su sve bliskiji nakon što su si izjavili ljubav te ju je on odveo na spoj. Ondje su razgovarali o svom odnosu. Željko je istaknuo da trebaju napisati knjigu o njima. "Kako smo stvorili ljubav - bajku, neka ljudi vide kako se treba ponašati u ljubavi, kako se stvara obitelj", ispričao je.

"Čak smo pričali da bismo se odlučili zajedno na dijete", dodao je. "Jako sam sretna. Ne mogu ja to opisati. Onaj koji to ne doživi u sebi i ne prođe, ne može znati kako je to", rekla je Tajči.