Veliko finale 16. sezone 'Ljubav je na selu': Miroslav i Gabi vide se u braku, Suzana odlučila dati priliku Ivanu

Lena, koja je svojevoljno otišla s farme nakon svađe, priznala je kako se Anti nije javila da o svemu popričaju jer očekuje da on to napravi prvi. Ante je poručio kako joj se može ispričati, ali smatra kako nije kriv ni za što.

Ante je još jednom svima obznanio kako je našao svoju ljubav u Splitu, a ostali su to popratili pljeskom.

''Dobri prijatelji i jedno dobro poznanstvo'', pružili su si ruke, no Lena je bila skeptična.

''Nije pokazao ništa konkretno da se ja zaljubim'', kazala je Smilja.

''Želio sam s njom podijeliti život, nije išlo, ona kaže ne'', rekao je Branko.

Anita ga je upitala je li istina da je tijekom romantičnog putovanja zvao druge žene na telefon, kao što ga je Smilja optužila, no on je to oštro opovrgnuo: ''Zvao sam samo djecu!''

''Pričao je s prijateljicom, da mu namjesti svoju prijateljicu'', i dalje je nastavljala Smilja, no farmer je negirao.

''Branko laže ko top'', poručila je Antonija, a istog mišljenja bila je i Ruža.

''Kako piše njoj, tako piše meni, kao da kopira iste riječi'', dodala je Ruža.

Branko je za kraj priznao da je ipak našao ljubav, no ostao je tajnovit.

Idući prilog bio je s Miroslavove farme, a nakon farmerovih iskrenih izjava koje je čula u prilogu, Gabi je od sreće i zasuzila. Priznali su kako se dogodila prava ljubav!

''Shvatila sam već prvi dan da gubim, ali nisam to htjela dati do znanja'', Jasmina je kazala, ''On se pod Gabinim utjecajem promijenio''.