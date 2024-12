Vesna iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o vezi s Ivom: 'Jedno vrijeme ćemo biti u vezi na daljinu'

Nisam razočarana jer mi je ispričao tu njihovu priču od prije i nekako mi je bilo u podsvijesti od samoga početka kada je Marija bila 100 posto uvjerena da će Željko biti njezin, da to neće biti tako kako je zamislila pa mi je govorila da ja nemam pojma.

Drago mi je zbog Željka i Tatjane – to sam već i prije izjavila. Želim im svu sreću ovoga svijeta i da budu sretni.

Vi ste započeli vezu s Ivom?

Tako je, svidio mi se od samoga početka i žao mi je što nisam došla na njegovu farmu jer bismo onda imali bolju komunikaciju, bolje se upoznali. No, evo on se javio pa smo krenuli u neke razgovore i poruke pa evo desilo se što se desilo. Želim da to opstane i da bude 'treća sreća'

Poklonio vam je prsten kao neki znak pažnje za početak veze?

Da, jako mi je drago i jako me iznenadio s time

Kako će to funkcionirati između vas s obzirom na to da je on u Puli, a vi u Varaždinu?

Ako imamo problema jedno u drugo i iskreni smo – može funkcionirati. Jedno vrijeme ćemo biti u vezi na daljinu dok ja ne dođem tamo.

