Vesna je prava zavodnica, a sada nam je otkrila svoje tajne: 'Organizirala bih party s alfa muškarcima'

Kandidatkinja 16. sezone showa 'Ljubav je na selu' koju možete pogledati i na platformi Voyo, Vesna Vuković, već je i gledateljima to poznato - prava je zavodnica. U protekloj sezoni završila je na farmi kod farmera s kojim se razišla u lošim odnosima, no to je nije obeshrabrilo. Za ljubav je uvijek spremna pa je sad ponovno traži u televizijskom showu. Ona je vesela, propošna, hrabra i direktna, a za RTL.hr je podijelila svoja razmišljanja o ljubavi te otkrila kako najbolje nekoga zavesti.

"Vidiš kako te gleda, dođeš maloo kod njega, koketiraš s njime...", vrlo nam je jednostavno to objasnila i dodala:

"Nemam nikakve taktike ni strategije. Na silu ne mogu nikoga zavesti, na silu ne ide ništa. Tu ne pomaže nikakva strategija. Ako je on, onako mrtav, ne ide", naglasila je.

Bitan joj je fizički izgled, a kod nje sve mora biti vrlo - prirodno. Što još kaže o zavođenju, ne propustite pogledati u videu.

