Vesna kroz suze za RTL.hr o Ivi: 'Ne želim da ovako završi, možemo krenuti ispočetka'

"Gasi mobitel, ne javlja se i onda se kratko čujemo. Pitala sam ga ono što je izjavio za pomirbu sa mnom i moj povratak u Pulu, ali obitelj ga ne podržava u svemu tome i on se zbog toga boji. Rekao mi je da gleda moje stvari u stanu i da mu je teško. Rekla sam mu da onda uzme stvari i dođe tu k meni u Čakovec. Rekla sam mu da se možemo pomiriti i krenuti ispočetka, ali ne želim se ispričati njegovoj obitelji i tražiti njihov oprost... Nema od njega trenutno ni traga ni glasa", ispričala je.

Kako je istaknula, Ivo je trebao ovog četvrtka doći u Čakovec. "Dogovorili smo se da dođe tu. Voljela bih da se pojavi da porazgovaramo i pokušamo to riješiti. Tu su mu i stvari. Ne znam što reći na sve to, hoće li se pojaviti ili ne. Ali nekako sam sigurna da se neće pojaviti, no voljela bih da dođe. Boji se krenuti ovdje jer će mu doma obitelj zatvoriti vrata. Ne želim da ovako završi", objasnila je.