Vesna ljuta na Željka: 'Krivo mi je. Čuo si se s Tajči prije showa'

Farmer se otišao pridružiti Tajči i ostalim kandidatkinjama, a Vesna mu nije htjela pružiti ni ruku. "Vidio si me", poručila mu je. Anita ju je pitala da li se toliko ljuti.

"Vidio me, sreo me, nije me ni pozdravio pa sad", rekla je Vesna. Željko je istaknuo da nema komentara na to. "Što ja znam? Nemam nikakvih komentara. Kakav sam bio tamo, takav sam bio i tu. I dok je došla Tajči, isto sam se s njima lijepo družio", ispričao je. Rekao je da Tajči nije ljubomorna i da se može sa svima grliti.