Vesna za RTL.hr emotivno o ljubavi: 'U mlađem društvu sam opuštenija, godine su samo broj'

Rekli ste kako dosad niste pronašli ljubav. Što mislite zašto?

Neću otkrivati detalje, ali danas je teško pronaći iskrenu osobu s kojom bi podijelio život, koja iskreno zna što bi od svojega života. Izgubila sam povjerenje i dugo mi treba da to steknem. Da je to to i da je pokazala da zna što želi od života. Mrzim u vezama, brakovima, to je prevara. Moje je društvo mlađe, u tom se društvu osjećam opuštenije, čak i neke razgovore mogu lakše i jednostavnije voditi nego sa starijima.

Što vam je, osim spomenutog povjerenja, bitno od osobe koju tražite?

To treba biti iskrenost. Onda ta veza može funkcionirati. Godine su samo broj. Iskrenost i povjerenje, to je nešto što je potrebno.

