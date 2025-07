Vesna za RTL.hr o svom odnosu s Ivom: 'Oprostila sam mu i očekujem njegov povratak'

Vesna iz 'Ljubav je na selu' osvrnula se za RTL.hr na svoj odnos s Ivom, njegov iznenadni povratak u Pulu bez njezinog znanja i njegove riječi da ondje ima siguran posao. Otkrila je da je u kontaktu s Ivom i objasnila da nisu prekinuli iako je pobjegao od nje.

"I dalje mi je stalo do njega. U kontaktu smo i oprostit ću mu to što mi je napravio jer mi je i dalje stalo do njega bez obzira na to što je učinio", rekla je Vesna. Kaže da se ne namjerava ispričati Ivinoj obitelji jer su htjeli da ga ostavi i to mu je i rekla. "Oni se meni moraju ispričati", istaknula je.