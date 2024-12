Vesna za RTL.hr o vezi s Ivom: 'On je jako dobar čovjek, zato je Milena manipulirala njime'

Osvrnula se na ispad koji je Riva imala pred svima. "Bio je dogovor da je Ivo ne povede na druženje s Milenom i Katicom. Naravno, Riva nije odmah imala prijevoz za Njemačku nakon ispadanja i valjda ju je sve to skupa razočaralo", ispričala je.

Vesna je pronašla srodnu dušu u kandidatu 'Ljubav je na selu' kod kojeg to nije očekivala nakon što se nakratko razočarala u Željku, a komentirala je za RTL.hr svoj odnos s Ivom i njegove kandidatkinje.

Otkrila je svoje mišljenje o Mileni. "Milena je manipulatorica, svima je manipulirala. Ne želim je više sresti. Ne prolazi joj ovo pokazivanje. Neće joj to nikad proći. Žao mi je Darka", rekla je Vesna.

Tvrdi da je Ivo nakratko pao na Mileninu glumu. "To se dogodilo jer je on jako dobar čovjek. To sam vidjela odmah. Najbolji u sve tri sezone 'Ljubav je na selu' u koje sam sudjelovala. Zato je pao na Milenine laži", objasnila je.