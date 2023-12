Victoria nasmijala sve, a Milena zaključila: 'Da nisam dizala Antu u nebesa, Klara ga ne bi ni pogledala'

"Ne znam. Mislim da smo svi bili donekle ok i pristojni. Nismo od sebe radili ni budale ni klaune", istaknuo je farmer. Voditeljica Anita Martinović obratila se Leni i spomenula njezin odlazak s Antinog imanja te ju je pitala je li tužna i razočarana.

"Jesam", priznala je. "Ja namjerno nisam htjela zbog ženskog ponosa prva se javiti da porazgovaramo o tome. Budi muško pa se javi prvi", dodala je.

"Ja se njoj mogu ispričati bilo što da sam ružno rekao, ali nisam. Jedino što me nervirao njezin visok ton. Dobri prijatelji, jedno dobro poznanstvo i to je to", rekao je Ante. "Ja sam se ispričao ako sam je uvrijedio, ali vjerojatno nisam", dodao je kasnije.