Victoria za RTL.hr o dočeku Nove godine i posebnom modnom izdanju: 'Te ću večeri zablistati kao nitko nikada'

Victoria Memić iza sebe ima zanimljivu sezonu 'Ljubav je na selu' u kojoj je iznenadila zarukama s Radoslavom Biskupovićem.

"Za mene je show završio. Mnogi krivo izgovaraju moje ime, a ja se zovem pobjeda (Victoria). Ja sam ovu igru odigrala, nisam se bez veze pojavila u vjenčanici, a završilo je da me se prosi. Svojom pojavom pokazala sam koliko je ljudi neuko, zavidno i zlobno, a prava ljubav kad se dogodi, ne bira ni vrijeme ni mjesto ni godine ni oblik. Oni koji me ne poznaju ne mogu biti mjerodavni, ne zamaram se o nagađanjima o mom životu. Imam oko sebe mali, ali iskren krug ljudi. Obitelj mi je na prvom mjestu koja me podržava u svemu. To je sve što ću za sada reći", komentirala je za RTL.hr.