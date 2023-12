Victoria za RTL.hr o Klarinoj izjavi s ćoškom i dogovoru s Antom: 'Ne može biti gubitnica, to nju boli'

Victoria Memić komentirala je za RTL.hr Klarine tvrdnje da ju je Ante na prvom susretu pozvao u ćošak, a osvrnula se i na farmerov odabir na kraju i svoje riječi da ima dogovor s Klarom.

Naime, Ante i Klara vodili napetu raspravu na romantičnom putovanju nakon što je on odlučio da budu samo prijatelji. "Imali smo dogovor da idemo do kraja", priznao je farmer. "Ante mi je lagao jer nije ništa iskreno obećavao. On sve okreće na svoju stranu da bolji ispadne. Meni je to slab karakter", ispričala je Klara. Ante je komentirao da je sve pošteno rekao Klari.

"On je Victoriji na prvom susretu rekao: 'Dođi sa mnom u ćošak'", otkrila je Klara. Na kraju su se farmer i Klara prijateljski rastali.