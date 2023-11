Victoria za RTL.hr o raskinutim zarukama i ljubavi: 'Mnogi je ne znaju cijeniti i njegovati'

Za kandidatkinju Viktoriju Memić farmer Ante odlučio je kako je vrijeme da ode kući. S njim su ostale Milena i Klara, a Victoria je na njegovu odluku mirno reagirala. "Što se tiče Ante, on je ok kao osoba za prijatelja, ali za veze je bezveze", komentirala je Victoria. Ljubav nije pronašla ni ovoga puta, ali kaže kako to ne treba niti forsirati. Za RTL.hr je komentirala svoj pogled prema ljubavi i vezama.

"Nisam opsjednuta time da sada pronađem srodnu dušu, da žurim u nešto. Smatram da svi imamo negdje srodne duše, da ćemo pronaći ljubav", rekla je Victoria. U 'Ljubav je na selu' već je bila u desetoj sezoni, a nedugo nakon pronašla je čovjeka s kojim je mislila da će zauvijek dijeliti dobro i zlo.

"U toj sezoni nisam s farmerom sklopila ljubav već sam upoznala mimo farme jednog muškarca i kasnije je on mene zaručio u Beogradu, ali nije nažalost uspjelo", rekla je Victoria.