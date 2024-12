Vivien za RTL.hr o ponovnom susretu s Tonijem i Valentinom: 'Imam svoje dostojanstvo i držim do sebe'

Narukvice i tetovaže su mi zanimljive. Meni je to slatko kad parovi rade.

Što se tiče zaruka, pa nisu me iznenadile. Očekivala sam da će se to dogoditi tako da... Naravno, svatko sebi uvijek nađe svoju sreću tako da eto, nek im je sretno.

Pa iskreno ne bih ostala duže kod Tonija zato što jednostavno, kad vidim da netko ne bira mene nego neku drugu osobu, ne želim biti samo opcija jer imam svoje dostojanstvo i držim do sebe i neću biti negdje gdje nisam prioritet.

Kakva je tvoja trenutna ljubavna situacija nakon što nije išlo s fatalnim frajerom?

Ono što sam izjavila za Mate Rimca, iskreno, on mi se nije uopće javio da me izvede na piće. Želim naći nekog muškarca svojih godina koji je pjevač, umjetnik i želim se zaljubiti i da jedno drugome pišemo pjesme, da radimo duete, da imam obitelj, tako da je to nešto što bih ja voljela, ali trenutno mi je fokus na glazbi. I naravno, radim na novoj pjesmi, pišem novu knjigu i čekam da vidim što će nova godina donijeti, nadam se, novu ljubav.

'Ljubav je na selu' gledajte večeras od 20.15 sati na RTL-u, a novu epizodu 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'LJUBAV JE NA SELU':